2019-09-29T22:34:57+03:00
Происшествия

Один человек погиб двое пострадали в ДТП в Энгельсском районе

Перевернулась иномарка
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 сентября, в поселке Придорожный Энгельсского района произошла авария.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным автомобиль Toyota Corolla вылетел с проезжей части и перевернулся.

В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали: женщину госпитализировали, мужчине оказывают помощь на месте.

На месте аварии работают сотрудники областной службы спасения энгельской ПСС, врачи скорой помощи, сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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