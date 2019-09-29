Один человек погиб двое пострадали в ДТП в Энгельсском районе
Перевернулась иномарка
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Сегодня, 29 сентября, в поселке Придорожный Энгельсского района произошла авария.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным автомобиль Toyota Corolla вылетел с проезжей части и перевернулся.
В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали: женщину госпитализировали, мужчине оказывают помощь на месте.
На месте аварии работают сотрудники областной службы спасения энгельской ПСС, врачи скорой помощи, сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU