Вячеслав Володин о ситуации на Тролзе: самый тяжелый этап пройден

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-29T17:46:55+03:00

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На странице сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram появилось интервью с ним, в котором рассказывается о ситуации на заводе «Тролза».

- Одно из таких важнейших предприятий, потому что оно не только является старейшим, но и это предприятие, в общем-то, некогда бывшее монополистом на рынке производства троллейбусов. Стало испытывать проблемы, и возникла угроза его потери. Сегодня можно говорить о том, что вот этот вот самый тяжелый этап пройден. Этап поиска инвестора, этап сохранения. А более того, сейчас мы говорим об этапе развития этого предприятия. Что не только троллейбусы будут выпускаться, но и будут выпускаться кузовы трамваев. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. В ближайшее время завершится вот этот переходный этап, и предприятие, которое сегодня взялось, холдинг огромный российский, за реанимацию Тролзы, все решения приняло для себя. О том, что это будет эффективное, современное предприятие у нас в Энгельсе. Это отдельная большая тема, которую можно обсуждать, причем обсуждать ее еще с привязкой к тому, что мы планируем строить скоростной трамвай в Саратове. Надеюсь, что это тоже состоится, — сообщил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU