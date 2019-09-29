В Саратове пройдет выставка детских работ к Международному дню музыки
Экспонаты можно увидеть в начале октября
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В детской школе искусств №10 с 1 по 4 октября будет экспонироваться выставка работ учащихся художественного отделения школы, посвященная Международному дню музыки.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия увидят изображения музыкантов, образов инструментов, фантазии на тему произведений.
Кроме того, с 4 по 11 октября состоится выставка работ юных художников «Зоолэнд!», тема которой — домашние и дикие животные.
Картины можно увидеть в выставочной зоне первого этажа школы.
ИСТОЧНИК KP.RU