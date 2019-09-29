Преподавательница из Саратова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России»

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-29T16:12:21+03:00

Дети перенимают ее знания почти 10 лет

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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2019.

Как стало известно «КП-Саратов» из профиля в соцсети Instagram главы города Михаила Исаева, впервые за 5 лет учитель из Саратова Вероника Романова стала лауреатом этого конкурса.

Она работает в лицее №2, преподает почти 10 лет, является победителем городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019».

По словам Вероники Романовой, ее педагогическое кредо кроется в совершенствовании своих знаний, творческой подготовке к уроку, нестандартном проведении занятия, любви и уважении к химии.

ИСТОЧНИК KP.RU