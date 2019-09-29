Преподавательница из Саратова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2019.
Как стало известно «КП-Саратов» из профиля в соцсети Instagram главы города Михаила Исаева, впервые за 5 лет учитель из Саратова Вероника Романова стала лауреатом этого конкурса.
Она работает в лицее №2, преподает почти 10 лет, является победителем городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019».
По словам Вероники Романовой, ее педагогическое кредо кроется в совершенствовании своих знаний, творческой подготовке к уроку, нестандартном проведении занятия, любви и уважении к химии.
ИСТОЧНИК KP.RU