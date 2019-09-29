2019-09-29T18:49:18+03:00
Общество

Саратовские спортсмены завоевали 12 медалей международных юношеских игр

Соперники соревновались в нескольких дисциплинах
Дарья Вострикова
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Саратовские каратисты и ушуисты завоевали 12 медалей на международных юношеских играх, которые прошли в Анапе.

Так, Егор Никишенко стал лучшим в «ката ренгокай», Анастасия Земскова в «ката соло».

Лучшими в дисциплине «дуйлянь без оружия» стали Софья Вальтер и Аксинья Комарова, Артем Вашкевич взял золото в традиционном ушу. Вторые места получили Карина Карсилян, Дарья Вольнова, Артем Вашкевич.

Бронза досталась Аксинье Комаровой, Карине Карсилян и Сабрине Бабаян.

Соперники также состязались в тхэквондо, айкидо, сумо, самбо, киокусинкай и других дисциплинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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