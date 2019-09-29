В центре Саратова до вечера отключили воду
Идут работы на коммуникациях
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Сегодня, 29 сентября, без воды остались жители центра Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ на улице Чапаева — Челюскинцев ограничения коснулись участку от Чапаева до Рахова, а работы на Московском шоссе прервали подачу воды в дома №№18 — 30 на Московском шоссе, а также Стахановской улице.
Ориентировочно работы на первом участке завершат к 20:00, втором — только к полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU