В центре Саратова до вечера отключили воду

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-29T13:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 сентября, без воды остались жители центра Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ на улице Чапаева — Челюскинцев ограничения коснулись участку от Чапаева до Рахова, а работы на Московском шоссе прервали подачу воды в дома №№18 — 30 на Московском шоссе, а также Стахановской улице.

Ориентировочно работы на первом участке завершат к 20:00, втором — только к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU