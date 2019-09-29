2019-09-29T12:40:23+03:00
Общество

В Саратовской области появится польская морковь и свекла

Разрешен ввоз семян
Дарья Вострикова
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В Саратовской области появятся заграничные семена.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом Россельхознадзора от 17.09.2019 года ООО «Агрофирма АЭЛИТА» из Москвы разрешен ввоз семян пяти тонн моркови и 21 тонн свеклы из польского питомника Gospodarstwo Nasienne Berbeka-Joanna Berbeka (Rybnica 1. 55-080 Katy Wroclawske, Poland).

Решение о ввозе каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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