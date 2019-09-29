2019-09-29T12:01:02+03:00
Общество

Саратовцы возмущены раскопками нового асфальта на Радищева

Некоторые считают, что работы начались еще летом
Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 сентября, в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» появиласьпубликация Алексея Доскова о раскопках на улице Радищева.

Мужчина сожалеет — только поменяли трубы и положили асфальт, как целостность улицы вновь нарушена из-за работ.

В комментариях пользователь Дмитрий Гаврилюк заметил, что здесь заасфальтировали люк и теперь будут поднимать его горловину на уровень асфальта.

Местные жители пожаловались на несогласованность работ служб,а также их долгую продолжительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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