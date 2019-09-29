2019-09-29T11:47:33+03:00
Происшествия

В Саратовской области умирающий ребенок-инвалид не дождался помощи от врачей

Четырехлетнему мальчику отказались прислать санавиацию
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области не стало четырехлетнего ребенка-инвалида.

Как сообщили «КП-Саратов» в соцсетях, 23 сентября малыша отвезли на скорой помощи из медучреждения Красноармейска в областной центр.

Анонимный автор публикации сообщает, что дежурный врач якобы осмотрел пациента и отправил домой, в Красноармейск.

Ребенку становилось хуже, он впал в кому, 27 сентября его доставили в реанимационное отделение районной больницы, где его состояние стабилизировали.

Местные врачи попытались вызвать санитарную авиацию, однако коллеги из Саратова им якобы отказали.

Автор публикации заявляет, что из-за игнорирования состояния ребенка с опухолью ствола головного мозга в обед 27 сентября его не стало.

Теперь в смерти ребенка будет разбираться московская полиция, именно туда на врачей подали заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24