В Саратовской области умирающий ребенок-инвалид не дождался помощи от врачей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-29T11:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области не стало четырехлетнего ребенка-инвалида.

Как сообщили «КП-Саратов» в соцсетях, 23 сентября малыша отвезли на скорой помощи из медучреждения Красноармейска в областной центр.

Анонимный автор публикации сообщает, что дежурный врач якобы осмотрел пациента и отправил домой, в Красноармейск.

Ребенку становилось хуже, он впал в кому, 27 сентября его доставили в реанимационное отделение районной больницы, где его состояние стабилизировали.

Местные врачи попытались вызвать санитарную авиацию, однако коллеги из Саратова им якобы отказали.

Автор публикации заявляет, что из-за игнорирования состояния ребенка с опухолью ствола головного мозга в обед 27 сентября его не стало.

Теперь в смерти ребенка будет разбираться московская полиция, именно туда на врачей подали заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU