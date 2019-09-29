В Саратовской области умирающий ребенок-инвалид не дождался помощи от врачей
В Саратовской области не стало четырехлетнего ребенка-инвалида.
Как сообщили «КП-Саратов» в соцсетях, 23 сентября малыша отвезли на скорой помощи из медучреждения Красноармейска в областной центр.
Анонимный автор публикации сообщает, что дежурный врач якобы осмотрел пациента и отправил домой, в Красноармейск.
Ребенку становилось хуже, он впал в кому, 27 сентября его доставили в реанимационное отделение районной больницы, где его состояние стабилизировали.
Местные врачи попытались вызвать санитарную авиацию, однако коллеги из Саратова им якобы отказали.
Автор публикации заявляет, что из-за игнорирования состояния ребенка с опухолью ствола головного мозга в обед 27 сентября его не стало.
Теперь в смерти ребенка будет разбираться московская полиция, именно туда на врачей подали заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU