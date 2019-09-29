Саратовский «Автодор» обыграл петербургский «Спартак»
Состязание прошло вчера
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Вчера, 28 сентября, в ледовом дворце спорта «Кристалл» прошел матч между саратовским «Автодором» и «Спартаком» из Санкт-Петербурга.
Отметим, что гости в прошлом сезоне получили серебро Суперлиги, «Автодор» играет в Единой лиге ВТБ.
Саратовцы с самого начала вели игру и закончили игру победой: 99:68.
Завтра, 30 сентября, обе команды ждет вторая встреча, а 6 октября «Автодор» сыграет против польской «Зелены-Гуры».
ИСТОЧНИК KP.RU