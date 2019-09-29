В Саратовской области сегодня отмечают Всемирный день сердца
В Саратовской области сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца, который празднуется по инициативе крупнейших международных организаций.
По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за сердечно-сосудистых заболеваний каждый год умирают свыше 17 млн человек.
Чтобы обезопасить себя, можно не курить, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.
Именно эти ценности, а также осознание опасностей от болезней сердца пропагандирует праздник, который впервые организовала в 1999 году Все последнее воскресенье сентября, но с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.
В этот день обычно проводят выставки, массовые проверки здоровья, лекции, прогулки, концерты.
ИСТОЧНИК KP.RU