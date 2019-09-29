В Саратовской области сегодня отмечают Всемирный день сердца

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-29T09:05:48+03:00

Сердечно-сосудистые заболевания каждый год уносят более 17 млн жизней

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В Саратовской области сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца, который празднуется по инициативе крупнейших международных организаций.

По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за сердечно-сосудистых заболеваний каждый год умирают свыше 17 млн человек.

Чтобы обезопасить себя, можно не курить, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

Именно эти ценности, а также осознание опасностей от болезней сердца пропагандирует праздник, который впервые организовала в 1999 году Все последнее воскресенье сентября, но с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

В этот день обычно проводят выставки, массовые проверки здоровья, лекции, прогулки, концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU