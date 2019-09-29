Саратовская спортсменка выиграла международный турнир по каратэ

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-29T08:32:16+03:00

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В Стамбуле с 27 по 29 сентября проходит международный турнир по каратэ «Turkish open Grand Prix».

За звание лучших приехали побороться свыше 1100 спортсменов из 39 стран мира.

Так, 11-летняя каратистка Евгения Фурцева из Саратова взяла «золото» в командном кумитэ, оставив позади Мадагаскар, Украину, Ливан и Турцию.

В личном зачете среди девочек 10-11 лет весом до 40 кг спортсменка взяла бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU