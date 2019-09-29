Саратовская спортсменка выиграла международный турнир по каратэ
В состязаниях приняли участие свыше 1100 спортсменов
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В Стамбуле с 27 по 29 сентября проходит международный турнир по каратэ «Turkish open Grand Prix».
За звание лучших приехали побороться свыше 1100 спортсменов из 39 стран мира.
Так, 11-летняя каратистка Евгения Фурцева из Саратова взяла «золото» в командном кумитэ, оставив позади Мадагаскар, Украину, Ливан и Турцию.
В личном зачете среди девочек 10-11 лет весом до 40 кг спортсменка взяла бронзу.
ИСТОЧНИК KP.RU