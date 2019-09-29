2019-09-29T08:32:16+03:00
Общество

Саратовская спортсменка выиграла международный турнир по каратэ

В состязаниях приняли участие свыше 1100 спортсменов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Стамбуле с 27 по 29 сентября проходит международный турнир по каратэ «Turkish open Grand Prix».

За звание лучших приехали побороться свыше 1100 спортсменов из 39 стран мира.

Так, 11-летняя каратистка Евгения Фурцева из Саратова взяла «золото» в командном кумитэ, оставив позади Мадагаскар, Украину, Ливан и Турцию.

В личном зачете среди девочек 10-11 лет весом до 40 кг спортсменка взяла бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24