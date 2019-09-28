ДТП двух иномарок перекрыло движение по Новоузенской

СЕГОДНЯ 20:33 2019-09-28T20:38:04+03:00

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В Саратове сегодня вечером, 28 сентября, ДТП двух иномарок перекрыло движение по улице Новоузенская.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», столкнулись Renault Duster и Ford Mondeo.

В связи с инцидентом, подъем по Новоузенской улице в сторону Кумысной поляны невозможен, как и спуск на Большую Садовую. Автомобилисты вынуждены разворачиваться и искать пути объезда, например, через 2-й Детский проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU