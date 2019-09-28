ДТП двух иномарок перекрыло движение по Новоузенской
Автомобилисты вынуждены разворачиваться и искать пути объезда
ДТП на НовоузенскойФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня вечером, 28 сентября, ДТП двух иномарок перекрыло движение по улице Новоузенская.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», столкнулись Renault Duster и Ford Mondeo.
В связи с инцидентом, подъем по Новоузенской улице в сторону Кумысной поляны невозможен, как и спуск на Большую Садовую. Автомобилисты вынуждены разворачиваться и искать пути объезда, например, через 2-й Детский проезд.
ИСТОЧНИК KP.RU