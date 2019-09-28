«Саратов — не Москва»: Володин предложил снизить цены на парковку в аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-28T18:15:47+03:00

По его словам, можно было бы не привязываться к московским ценникам

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью Саратовской ГТРК затронул вопрос парковки у аэропорта «Гагарин». Пост об этом опубликовали сторонники Володина на странице volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Саратов — не Москва. Можно было бы, исходя из возможностей граждан, не привязываться к московским ценникам, а посмотреть то, что имеет больше обоснованности, исходя из материального положения жителей Саратова и области, — сказал Володин в интервью ГТРК.

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ИСТОЧНИК KP.RU