«Саратов — не Москва»: Володин предложил снизить цены на парковку в аэропорту «Гагарин»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью Саратовской ГТРК затронул вопрос парковки у аэропорта «Гагарин». Пост об этом опубликовали сторонники Володина на странице volodin.saratov в соцсети Instagram.
- Саратов — не Москва. Можно было бы, исходя из возможностей граждан, не привязываться к московским ценникам, а посмотреть то, что имеет больше обоснованности, исходя из материального положения жителей Саратова и области, — сказал Володин в интервью ГТРК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Историческое событие: в новый саратовский аэропорт «Гагарин» прибыл первый рейс
Boeing 737-800 сел на взлетно-посадочную полосу длиной 3 км в 12:15
ИСТОЧНИК KP.RU