Воскресенье в Саратовской области пройдет без осадков

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-29T08:27:00+03:00

Утром будет туман, а днем — южный ветер

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В Саратовской области сегодня, 29 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500 метров и менее. Ветер днем будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем будет держаться на отметках от +9 до +14 градусов, а в южной половине области столбик термометра может подняться до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU