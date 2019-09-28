Между Энгельсом и Саратовом курсирует автобус с дырой в полу
Очевидец заметил в общественном транспорте, курсирующим между Саратовом и Энгельсом, дыру в полу.
- Вот такие вот автобусы №246, — написал очевидец Александр Ендягин в группе «Энгельс Онлайн» соцсети «Вконтакте».
Фото из соцсетей
На фото, которое мужчина опубликовал в посте, видно кресла для пассажиров, а рядом с ними зияет дыра, сквозь которую чуть ли не видно асфальт.
Комментаторы под записью отмечают, что это, произошло, скорее всего, просто из-за того, что водитель не закрыл люк в полу, возможно, что после ремонта. Однако большая часть списывает инцидент на то, что автобусы уже старые.
ИСТОЧНИК KP.RU