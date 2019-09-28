Между Энгельсом и Саратовом курсирует автобус с дырой в полу

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-28T15:37:33+03:00

Большая часть комментаторов под постом списывает это на то, что общественный транспорт уже старый [фото]

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Очевидец заметил в общественном транспорте, курсирующим между Саратовом и Энгельсом, дыру в полу.

- Вот такие вот автобусы №246, — написал очевидец Александр Ендягин в группе «Энгельс Онлайн» соцсети «Вконтакте».

Фото из соцсетей

На фото, которое мужчина опубликовал в посте, видно кресла для пассажиров, а рядом с ними зияет дыра, сквозь которую чуть ли не видно асфальт.

Комментаторы под записью отмечают, что это, произошло, скорее всего, просто из-за того, что водитель не закрыл люк в полу, возможно, что после ремонта. Однако большая часть списывает инцидент на то, что автобусы уже старые.

ИСТОЧНИК KP.RU