2019-09-28T15:24:56+03:00
Происшествия

У девушки из ВАЗ-2110 в Саратове украли iPhone

По подозрению задержан 50-летний рецидивист из Лысых Гор
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 27 сентября, раскрыла кражу iPhone 6s.

- Заявление от 31-летней потерпевшей поступило вечером 21 августа. Она рассказала, что в тот же день с 17:55 до 18:05 кто-то проник в ее ВАЗ-2110, припаркованный у дома по улице Васильковская, и украл оттуда мобильник почти за 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 50-летнего жителя Лысых Гор, ранее уже судимого за наркопреступление и кражу.

Мужчина признался в преступлении, ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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