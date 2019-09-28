У девушки из ВАЗ-2110 в Саратове украли iPhone
По подозрению задержан 50-летний рецидивист из Лысых Гор
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В Саратове полиция вчера, 27 сентября, раскрыла кражу iPhone 6s.
- Заявление от 31-летней потерпевшей поступило вечером 21 августа. Она рассказала, что в тот же день с 17:55 до 18:05 кто-то проник в ее ВАЗ-2110, припаркованный у дома по улице Васильковская, и украл оттуда мобильник почти за 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала 50-летнего жителя Лысых Гор, ранее уже судимого за наркопреступление и кражу.
Мужчина признался в преступлении, ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU