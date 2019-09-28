СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-28T12:03:53+03:00

Машина воспламенилась около торговой точки по продаже арбузов [видео]

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В Ленинском районе Саратова вчера, 27 сентября, сгорела «Газель».

Как сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, рядом с местом происшествия стояла торговая точка по продаже овощей, арбузов.

На место были вызваны пожарные, но машина выгорела полностью.

По предварительным данным, во время возгорания никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734659" frameborder="0"></iframe> Рядом с Жасминным поселком сгорела «Газель».Видео из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU