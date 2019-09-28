Рядом с Жасминным поселком сгорела «Газель»
Машина воспламенилась около торговой точки по продаже арбузов [видео]
Кадр видео из соцсетей
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В Ленинском районе Саратова вчера, 27 сентября, сгорела «Газель».
Как сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, рядом с местом происшествия стояла торговая точка по продаже овощей, арбузов.
На место были вызваны пожарные, но машина выгорела полностью.
По предварительным данным, во время возгорания никто не пострадал.
Рядом с Жасминным поселком сгорела «Газель».Видео из соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU