2019-09-28T12:03:53+03:00
Происшествия

Рядом с Жасминным поселком сгорела «Газель»

Машина воспламенилась около торговой точки по продаже арбузов [видео]
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Кадр видео из соцсетейКадр видео из соцсетей
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В Ленинском районе Саратова вчера, 27 сентября, сгорела «Газель».

Как сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, рядом с местом происшествия стояла торговая точка по продаже овощей, арбузов.

На место были вызваны пожарные, но машина выгорела полностью.

По предварительным данным, во время возгорания никто не пострадал.

Рядом с Жасминным поселком сгорела «Газель».Видео из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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