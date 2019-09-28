Володин: Создание кассационного суда и открытие аэропорта возвращают Саратову статус межрегионального центра

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-28T10:55:05+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал эксклюзивное интервью Саратовской ГТРК.

- Вячеслав Викторович, уже почти октябрь — три месяца до Нового года. И можно подводить некие предварительные итоги. Вот, если оценивать этот год, что удалось реализовать и, по-вашему, как, успешен он был или не очень?

- Можно за 3 месяца еще многое сделать. Поэтому подводить итоги придется и в декабре, и в январе. Поэтому было бы правильно все-таки говорить о таких предварительных итогах, с тем чтобы иметь возможность до конца года еще не раз вернуться к этому вопросу.

- Какие проекты можно назвать конкретно? Что удалось сделать такого масштабного?

- Масштабным, в первую очередь, для области является событие — создание кассационного суда окружного в Саратове. На 13 регионов. С географией огромной: от Нижнего Новгорода до Московской области. Это событие. Событие, особенно для Саратова, потому что у нас старейшая юридическая школа, одна из самых известных в России. Имея такую школу, имея научную школу, крайне важно, чтобы ребята возможность получили самореализации. А самореализация — это в том числе работа в кассационном суде. Это работа в подразделении Генеральной прокуратуры, которое будет создано в Саратове. Для того, чтобы осуществлять уже ведение судопроизводства и участвовать в процессе. Поэтому вот это все вместе, безусловно, — движение по пути развития. И для Саратовской области возвращение позиций и укрепление межрегионального центра, и, конечно, для региона это в том числе очень ответственно. Новые рабочие места, причем большое количество рабочих мест. Порядка 600.

- Какие еще значимые проекты для региона были реализованы в этом году?

- В Балакове открылся завод. Это совместное предприятие российско-австрийское по производству турбинного оборудования. Это высокотехнологичное производство. Более 200 человек задействовано в работе предприятия. Решение, которое непросто далось. Несколько лет этому предшествовало. В том числе обоснование проекта, ну и потом в непростое время этот завод строился. Кризис, затем санкции. Завершилось пуском предприятия. И это событие.

- Ну еще один крупный проект, о котором мы говорим часто, — это новый аэропорт Гагарин. Месяц работы. Удалось реализовать то, что хотели, то, что задумывали?

- Аэропорт Гагарин для нас — это долгожданное событие. В 78-м году, еще в прошлом веке, планировалось начало его проектирования, строительства. И так вот, по-честному, в общем-то, место строительства было предопределено. Потому что изучали и розу ветров, изучали и многие другие вопросы, связанные с работой аэропорта еще в 80-е. И в планах было это строительство еще в рамках Советского Союза. Но, так получилось: сначала идея, затем отсутствие денег, Олимпиада, потом развал Советского Союза. Все это отодвинуло реализацию проекта на долгие десятилетия. Сегодня аэропорт построен, жители оценят его и качество, и насколько он современен, насколько комфортен. Думаю, что неправильно было бы, если все это замрет на сделанном, и дальше уже, что называется, можно успокаиваться.

Во-первых, что касается подъездных коммуникаций, автомобильных дорог, хотя и все продумано и сделано грамотно: две автомобильных дороги соединяют Саратов и райцентр области с аэропортом, Северный подход, Южный подход. Но Южный подход — это самый короткий путь от Саратова до аэропорта — нуждается в совершенствовании. Необходимо строить путепровод с тем, чтобы пассажиры не оказывались в ситуации форс-мажора, когда идет поезд и переезд закрыт, а это все сказывается на времени и нервах, в конечном итоге. Можно опоздать на самолет. Поэтому мы договорились с губернатором: необходимо сейчас уже заказывать проектирование путепровода, перехода через железнодорожные пути. С тем, чтобы в ближайшее время начинать строительство, ну и как можно быстрее его завершить. Это вот одна тема. Вторая тема, мы ее обсуждали с руководством Российских железных дорог и с начальником дороги Саратовской области, понимание у всех есть. Необходимо вернуться к вопросу строительства подхода отдельного, специального для аэропорта "Гагарин" железнодорожного с тем, чтобы, с одной стороны, платформа была ближе, с другой стороны, чтобы она была комфортабельна, оборудована траволатором, для того чтобы пассажиры, приезжая, могли бы не на ветру, не под снегом, не под дождем добираться вот эти несколько сотен метров, а в закрытом пространстве. Ну и желательно, чтобы траволатор им помогал в этом. Но и еще одна тема есть, которую вот сейчас мониторим, и ко мне обращений много поступает. Стоянка для автомобилей.

- Парковка?

- Парковка. Стоимость завышенная за парковку. Саратов — не Москва. Можно все-таки было бы, исходя из в том числе возможностей граждан в Саратове, не привязываться к московским ценникам, а посмотреть то, что имеет больше обоснованности, именно исходя из материального положения жителей города Саратова, Саратовской области. Но и, учитывая пространство наше, возможность есть оборудовать парковку, стоянку, если хотите. Пока эти территории свободны. С тем, чтобы больше было удобства, комфорта для жителей области. Понятно, что в это нужно вкладываться, на это необходимо внимание обращать. И это внимание должны обращать не только те, кто сегодня занимается эксплуатацией аэропорта, но и местные региональные органы власти. Подчеркиваю, местные. Они получили налогоплательщика, они получили замечательную инфраструктуру, но, со своей стороны, что-то тоже должны делать, получив это все. В последний раз вот не так давно был в аэропорту и видел, что начинают машины ставить в чистом поле.

- Сейчас уже не ставят, там ограждение поставили.

- Вот. Ну ограждение у нас поставить могут, а вот оборудовать было бы правильно. И с другой стороны, еще раз посмотреть на стоимость. Ее необходимо приводить в соответствие с возможностями жителей, а не гнаться за московскими ценами. Здесь и другие зарплаты, и здесь другие у людей возможности, поэтому вот нам надо тоже это всегда помнить. Правильно было бы тем, кто сейчас уже думает, какие доходы получит бюджет от работы «Гагарина», подумать, что, со своей стороны, сделать для людей, для развития. Если только именно так мы будем относиться, тогда, поверьте, это самый будет комфортабельный современный аэропорт на протяжении длительного времени. И здесь, еще раз хочу подчеркнуть, это задача всех. Как железная дорога, допустим, вот думает о том, как повысить комфортабельность для пассажиров электричек.

- Ну и развивать дальше инфраструктуру.

- Они будут вкладываться — это серьезный инвестиционный проект. Он имеет стоимость где-то порядка 2-3 млрд, потому что почти 5 км они будут ветку прокладывать, ее обустраивать, перрон современный, чтобы этот перрон был по высоте такой же, как полик электрички. Затем крытый переход. Свою часть крытого перехода будет строить компания, которая сегодня эксплуатирует терминал аэропорта «Гагарин». Область будет участвовать в этом проекте строительством путепровода. Правильно было бы району подумать о стоянках, о парковках, и в том числе проговорить стоимость, потому что у нас не в Саратове находится аэропорт, а в Саратовском районе.

Когда речь идет о создании кассационного суда на 13 регионов, открытии аэропорта, когда мы говорим о создании управления по ремонту и содержанию федеральных дорог непосредственно в Саратове, — это очень важные события. Потому что они не только дают новые возможности, но и, еще раз подчеркну, Саратову возвращают статус межрегионального центра.

Интервью председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU