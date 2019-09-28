На Панченко в Саратове столкнулись две иномарки
Пострадал водитель одной из машин [фото]
Фото облспаса
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В Саратове сегодня, 28 сентября, столкнулись две иномарки — Chevrolet Niva и Nissan.
Фото облспаса
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла у дома №7 по улице Панченко.
В результате ДТП пострадал 61-летний водитель Chevrolet. Его госпитализировала «скорая».
На месте, кроме спасателей и медиков, работали также пожарные. Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU