В Саратове и Балакове водители сбили трех пенсионерок

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-28T09:21:48+03:00

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В Саратове и области вчера, 27 сентября, случилось три ДТП с участием пенсионерок. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Так, в 15:50 напротив дома №23/25 по улице Вавилова 34-летний водитель «Лады Веста» на пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.

Также в 08:30 напротив дома №34 по улице Шехурдина 66-летняя гражданка шла через дорогу вне пешеходного перехода и была сбита 29-летним водителем, который вел Opel Corsa. Пострадавшую отвезли в больницу.

В Балакове ДТП случилось в 11:00 в районе дома №33 по улице Степная. Там 42-летний водитель ГАЗ наехал на 82-летнюю женщину задним ходом. Пенсионерку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU