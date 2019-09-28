Рецидивист из Энгельса угнал с полевого стана трактор

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-28T08:49:33+03:00

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В Ивантеевском районе Саратовской области полиция вчера, 27 сентября, задержала угонщика трактора.

- Житель Ивантеевки обратился к правоохранителям и рассказал, что последний раз видел своего «Беларуса» в 11 вечера 23 сентября в полевом стане у села Ивановка, а уже в три ночи следующих суток его не было, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 40-летний рецидивист из Энгельса. Трактор тоже нашли — целым в селе Дороговиновка Пугачевского района.

Транспорт передали владельцу, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU