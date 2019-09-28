В Саратове пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
Из особых примет у мужчины — татуировки
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В Саратове ищут 71-летнего Виктора Андреева.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 22 сентября в Октябрьском районе, ему требуется медицинская помощь.
По приметам рост пенсионера 170 см. Он нормального телосложения с темными с сединой волосами и карими глазами. Также у гражданина есть татуировки.
Мужчина был одет в темно-зеленый пуховик, клетчатую красно-синюю рубашку с коротким рукавом, бежевые брюки и черные резиновые шлепки.
Если вы видели Виктора Андреева, позвоните на номер 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU