Гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе воссоздадут с помощью 3D-технологий

СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-27T19:28:07+03:00

Для этого здание снесут и отстроят заново

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В Энгельсе Саратовской области прошла встреча зампреда правительства региона Романа Бусаргина с жителями летного городка.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, на мероприятии был рассмотрен вопрос реконструкции гарнизонного Дома офицеров.

После встречи общественности с председателям Госдумы Вячеславом Володиным было принято решение воссоздать объект. Специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» провели обследования здания и пришли к выводу, что сохранить Дом офицеров в существующем виде невозможно – на его состояние очень негативно повлияли грунтовые воды. Кроме того, современные требования пожарной безопасности также не позволят эксплуатировать здание.

В связи с этим было решено воссоздать точную копию Дома офицеров с применением 3D-технологий.

- Современные технологии позволяют с применением 3D сканирования выполнить точные обмеры сооружения. Оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии, уверен руководитель «Саратовгражданпроекта» Сергей Лазарев.

По словам Роману Бусаргина, средства на проектирование уже выделены.

- Планируется, что в следующем году в отопительный сезон в новом здании начнутся отделочные работы. Отдельное внимание будет уделено общественному контролю, заявил зампред.

На встрече глава района Дмитрий Тепин предложил местным жителям внести предложения по возможно эксплуатации Дома офицеров. Поступившие варианты будут рассмотрены на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU