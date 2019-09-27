Задержаны трое саратовцев с тушей косули
В Лысогорском районе Саратовской области задержаны подозреваемые в браконьерстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, трое жителей Саратова без лицензии застрелили самца сибирской косули.
Браконьерствовали мужчины на землях районного общества охотников и рыболовов.
Преступление было выявлено во время рейда инспектора комитета охотхозяйства. Он увидел автомобиль УАЗ «буханка», а рядом с ним трех мужчин с ружьями и тепловизионным прицелом.
При этом в салоне автомобиля имелись приспособления для разделки и перевозки туши животного: веревки, топор, ножи, пластиковые контейнеры.
Инспектор проверил близлежащую территорию и в сотне метров от машины увидел тушу косули с огнестрельным ранением.
Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.
Стоит отметить, что охота на косулю откроется с 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU