2019-09-27T17:10:42+03:00
Происшествия

Задержаны трое саратовцев с тушей косули

Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Лысогорском районе Саратовской области задержаны подозреваемые в браконьерстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, трое жителей Саратова без лицензии застрелили самца сибирской косули.

Браконьерствовали мужчины на землях районного общества охотников и рыболовов.

Преступление было выявлено во время рейда инспектора комитета охотхозяйства. Он увидел автомобиль УАЗ «буханка», а рядом с ним трех мужчин с ружьями и тепловизионным прицелом.

При этом в салоне автомобиля имелись приспособления для разделки и перевозки туши животного: веревки, топор, ножи, пластиковые контейнеры.

Инспектор проверил близлежащую территорию и в сотне метров от машины увидел тушу косули с огнестрельным ранением.

Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

Стоит отметить, что охота на косулю откроется с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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