Панков: Порочную систему в здравоохранении надо искоренять

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-27T17:08:48+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал создание в области комиссии для проведения анализа обоснованности и справедливости уровня заработной платы руководителей лечебных учреждений, а также достоверности представленных ими сведений о доходах и имуществе.

- Решение Радаева провести аудит в здравоохранении, создав специальную комиссию, правильное. Считаю, важно не только выявить причины колоссального разрыва доходов главврачей и обычных медиков. Главным результатом работы комиссии должно стать улучшение качества обслуживания в больницах и поликлиниках в целом. Это и работа первичного звена, оказание экстренных услуг, повышение профессионального уровня наших специалистов. При наведении порядка в системе оплаты труда, уверен, и молодые специалисты будут более заинтересованы прийти в профессию.

Если в школе зарплата директора рассчитывается по коэффициенту 2,7 от средней по педагогическому персоналу, то почему в медучреждениях такой разрыв? Допустим, руководящий состав ответит: «Зарплата у меня скромная, а основной доход от бизнеса получаю». Значит, надо проверить, связан ли этот бизнес с медициной. Используются ли для его ведения те возможности и связи, которые дает высокая должность в госучреждении. И если нет, то почему обычный терапевт или санитар не имеют даже сотой части таких доходов?

Итоги проверки, думаю, все расставят по местам. Где все открыто и прозрачно, а где потоки пациентов и платные услуги замкнуты на чью-то частную клинику. Соблюдение норм морали и клятвы Гиппократа помогут убрать из системы хапуг. Тех, кто путает государственный карман со своим и обдирает население для наживы. Эти подходы нужно искоренять, вплоть до привлечения правоохранительных органов. Так быть не должно. Когда на медицину государство тратит большие средства, а растут только кошельки и бизнес отдельных главврачей. Сверхдоходы вкладываются в землю, недвижимость, гостиницы и рестораны, выводятся за границу. Такую порочную систему надо пресекать. Думаю, с этой задачей комиссия справится. А иначе зачем их создавать? — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU