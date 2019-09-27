2019-09-27T17:03:53+03:00
Общество

Реконструкция водопровода на 3-м Саратовском проезде позволит улучшить качество поставляемого ресурса

Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе города выполнена реконструкция водопроводных коммуникаций по 3-му Саратовскому проезду. Прежний водопровод был проложен в 60-е годы прошлого столетия, к настоящему времени его износ составил не менее 90%. Частые повреждения на сетях доставляли местным жителям массу неудобств. В зимний период вытекающая вода приводила к обледенению дороги, в теплое время года подтапливала жилые дома частного сектора, размывала грунт.

Кроме того, существующая ветвь была построена тупиковым способом, что негативно сказывалось на качестве поставляемого ресурса, требовалась периодическая промывка системы. Новый водопровод закольцован. Общая протяженность построенного полиэтиленового участка коммуникаций диаметром 100 мм составляет 340 метров. Современные материалы позволяют увеличить пропускную способность объекта, за счет чего было принято решение установить два дополнительных пожарных гидранта.

Сегодня, 27 сентября, на 3-м Саратовском проезде состоялась встреча с жителями микрорайона. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев, директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев, представители районной администрации.

ГФИ поинтересовался мнением жителей о выполненной реконструкции. В ответ саратовцы поблагодарили за проведенные работы, отметили профессионализм сотрудников ООО «КВС», задали вопросы о дальнейшем благоустройстве микрорайона. Григорий Сергеев также высоко отметил деятельность ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», взял на контроль решение остальных вопросов жителей.

- Реализация производственной программы компании позволяет проводить мероприятия, направленные на повышение надежности водопроводного оборудования, сокращение аварийности и потерь питьевой воды, — рассказал директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Дмитрий Астраханцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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