2019-09-27T17:01:10+03:00
Общество

Вячеслав Володин: Дороги — это беда Саратовской области

Председатель Госдумы обсудил ситуацию с передачей трасс на федеральный уровень
Ольга ТРУШКИНА
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил сегодня, 27 сентября, Балашовский район.

На встрече с активом он обсудил ситуацию с дорогами.

- Проехав три района, могу сказать, что увидели невыполнение обязательств, отсутствие понимания, что нужно. Было бы правильно, если бы каждый район сформировал свой план развития. Дороги — это беда Саратовской области. В 2016 году вышли на правительство передать часть дорог на баланс федерации. В ближайшее время передадим в полномочия федерации трассу Саратов — Алгай. Если сможем передать Ровное — ЭнгельсБалаковоИвантеевка, то будем ремонтировать дороги внутри области, — отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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