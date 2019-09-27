Вячеслав Володин: Дороги — это беда Саратовской области
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил сегодня, 27 сентября, Балашовский район.
На встрече с активом он обсудил ситуацию с дорогами.
- Проехав три района, могу сказать, что увидели невыполнение обязательств, отсутствие понимания, что нужно. Было бы правильно, если бы каждый район сформировал свой план развития. Дороги — это беда Саратовской области. В 2016 году вышли на правительство передать часть дорог на баланс федерации. В ближайшее время передадим в полномочия федерации трассу Саратов — Алгай. Если сможем передать Ровное — Энгельс — Балаково — Ивантеевка, то будем ремонтировать дороги внутри области, — отметил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU