2019-09-27T16:29:49+03:00
Общество

Володин предложил перестать издеваться над директорами школ

Спикер ГД отметил, что нельзя, чтобы директора школ были заказчиками на стройке
Александр Уриевский
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Вячеслав Володин в СамойловкеВячеслав Володин в СамойловкеФото: Александр Уриевский
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На осмотре 27 сентября капитального ремонта школы в Самойловке спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил не заставлять директоров школ заниматься несвойственным им делом.

- Вы, как заказчик, берите и контролируйте, — обратился Володин к директору школы №1 Самойловки Елене Запорожской по поводу очередных срывов срока сдачи школы.

Он добавил, что нельзя, чтобы директора школ были заказчиками на стройке.

- Ваша профессия детишек учить. Вы географию преподаете, многое знаете, знаете мир. Но вам поручили стройку, а для этого вы должны знать технологию производства работ, разбираться в бухгалтерии, потому что вы подписываете процентовки, которые он вам приносит. Мужественный вы человек, — Володин пожал руку Елене Запорожской и поцеловал в щеку.

- Валерий Васильевич, хватит уже над ними издеваться, я имею в виду женщин-директоров школ. Мужики туда не идут, надо думать, неспроста, — обратился Володин к губернатору Радаеву.

Напомним, сегодня выяснилось, что ремонт в школе Самойловки продлится до ноября. Володин потребовал таких подрядчиков, как ООО «Трест 7», вносить в специальный список, чтобы главы районов знали, с кем нельзя работать.

Вячеслав Володин с визитом в Самойловке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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