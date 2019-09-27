Саратовцы смогут примерить бронежилет и пообщаться с Остапом Бендером

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-27T16:54:40+03:00

В Банке России пройдет День открытых дверей

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В Банке России в Саратове пройдет День открытых дверей.

Как рассказали «КП-Саратов» в отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, мероприятие для всех желающих состоится 28 сентября.

Гости встретятся с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым, а также первым управляющим Саратовским отделением Государственного банка Российской империи, людьми из будущего, которые научат пользоваться банковскими картами, распознавать финансовые пирамиды, расскажут, где лучше хранить деньги и т. д.

Также пройдут спортивные состязания, викторины, для детей организуют игровую комнату с раскрасками, пазлами и кроссвордами.

- В течение дня все желающие смогут заглянуть в инкассаторскую машину, примерить бронежилет и каску инкассатора и сделать селфи в необычной фотозоне, — рассказали в Банке России.

Для любознательных будет организована выставка золотых и медных монет, старинных ассигнаций и бонов, архивных фотографий и прочих документальных материалов.

День открытых дверей в отделении пройдет с 10:00 до 18:00 по адресу: Саратов, улица Советская, 2. При себе необходимо иметь паспорт. Необходима предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU