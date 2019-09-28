2019-09-28T11:33:46+03:00
Общество

В Саратовской области с октября откроют «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Для каждого города будут свои номера
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с 1 по 16 октября откроют горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, грипп — тяжелая острая вирусная инфекция, которая отличается резким токсикозом, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с поражением бронхов.

Звонить в управление можно с 10:00 до 17:00 по телефону горячей линии 8-800-100-1858 или в отдел эпидемиологического надзора по телефонам 8 (8452) 20-29-29, 20-83-08,22-89-69, а также в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Саратовской области:

Северо-Западный территориальный отдел, Аткарск, Ленина, 100, телефон: 8 (8455) 2-3-10-15;

Центральный территориальный отдел, Саратов, Крымская, 20, телефон: 8 (8452) 92-24-53;

Северный территориальный отдел, Балаково, Академика Жука, 58а, телефон: 8 (8453) 44-54-45;

Западный территориальный отдел, Балашов, Красина, 105, телефон: 8 (8454) 5-4-24-41;

Юго-Восточный территориальный отдел, Красный Кут, Коммунистический переулок, 8а, телефон: 8 (8456) 0-5-16-72;

Северо-Восточный территориальный отдел, Пугачев, Оренбургская, 213, телефон: 8 (8457) 4-4-48-11;

Восточный территориальный отдел, Энгельс, проспект Строителей, 4а, телефон: 8 (8453) 95-50-13;

Территориальный отдел в Саратове, Саратов, Вольская, 7, телефон: 8 (8452) 22-89-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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