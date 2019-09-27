СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-27T16:33:07+03:00

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Завтра, 28 сентября, в Саратове пройдут сельхозярмарки «выходного дня».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, будут работать четыре торговые площадки: в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».

С 8:00 до 16:00 можно приобрести рыбу, яйца, крупы, хлеб и другие продукты местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU