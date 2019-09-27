В Саратове прошел концерт в честь золотой осени
В конференц-зале Центральной городской библиотеки Саратова прошла поздравительная концертная программа «Осень моя золотая», подготовленная к Международному дню пожилых людей.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках мероприятия состоялось открытие выставки текстильных кукол, изготовленных мастерицами клуба-студии кукольного искусства «Моя прелесть». Свои куклы представили Ирина Ежова, Людмила Журавлева, Евгения Билан и Галина Глушач.
Музыкальный подарок преподнесли артисты муниципального учреждения культуры «Клуб Арлекин» Виктория Дьяченко и Арина Рехена, постоянная читательница библиотеки Надежда Климова и талантливый Алексей Асеев.
ИСТОЧНИК KP.RU