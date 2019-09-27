В Саратове предложено назвать сквер в честь Тамары Гродсковой

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-27T16:06:38+03:00

Эта идея прозвучала на заседании областной думы

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Сегодня, 27 сентября, на заседании Саратовской областной думы депутат Сергей Курихин предложить назвать сквер возле музея Радищева в честь Тамары Гродсковой.

Напомним, она была президентом Радищевского музея, являлась почетным гражданином Саратовской области, Заслуженным работником культуры РФ, неоднократно была награждена как местными, так и федеральными наградами.

Сергей Курихин обратился к комитету по культуре, общественным отношениям и информационной политике с рассмотрением вопроса.

Представитель комитета Алла Лосина сказала, что сквер уже назван в честь Олега Табакова. Она предложила назвать в честь Тамары Гродсковой другую зеленую зону, на углу улиц Радищева и Московская, и проводить там выставки.

По мнению депутата Юлии Литневской, можно не ограничиваться Саратовом, а рассмотреть вопрос о присвоении имени президента Радищевского музея скверам в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU