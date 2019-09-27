В Саратове предложено назвать сквер в честь Тамары Гродсковой
Сегодня, 27 сентября, на заседании Саратовской областной думы депутат Сергей Курихин предложить назвать сквер возле музея Радищева в честь Тамары Гродсковой.
Напомним, она была президентом Радищевского музея, являлась почетным гражданином Саратовской области, Заслуженным работником культуры РФ, неоднократно была награждена как местными, так и федеральными наградами.
Сергей Курихин обратился к комитету по культуре, общественным отношениям и информационной политике с рассмотрением вопроса.
Представитель комитета Алла Лосина сказала, что сквер уже назван в честь Олега Табакова. Она предложила назвать в честь Тамары Гродсковой другую зеленую зону, на углу улиц Радищева и Московская, и проводить там выставки.
По мнению депутата Юлии Литневской, можно не ограничиваться Саратовом, а рассмотреть вопрос о присвоении имени президента Радищевского музея скверам в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU