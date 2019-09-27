Юлия Литневская: Очень важно помнить о ветеранах

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-27T16:02:13+03:00

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26 сентября в преддверии празднования «Дня пожилого человека» в музее «Россия — моя история» состоялось мероприятие для группы пожилых людей и ветеранов Саратовского района области. Гости посетили тематический зал музея «ХХ век», ознакомились с историей нашей страны в новом, интерактивном формате. Совместно с экскурсоводом музея они также смогли принять участие в викторинах, задать вопросы, сделать фотопамятки со стендов музея.

После экскурсии ветераны активно делились личными воспоминаниями, о том что для них эта память. Как проходили годы их юности в Саратове и СССР. Какие это были годы для нашей страны, какие были люди, работающие на благо Родины каждый день.

- В этом году мы уже проводили мероприятия в данном музее, но каждый раз, приходя сюда, не только довольствуюсь форматом работы музея, но и тем, что для наших ветеранов, для пожилых людей, для всех желающих мы можем совместно организовать особенно запоминающиеся моменты. Изучать историю своей страны не только нужно и полезно, это теперь невероятно интересно. Ходите в музеи! — прокомментировал координатор проекта «Историческая память» по Саратовскому району Степнов Антон.

- Очень важно помнить о ветеранах, оказывать им внимание и помощь как можно чаще, быть ближе и добрее. Беречь память об истории, о прошлом нашей страны — это одна из составляющих по-настоящему цивилизованного общества, — выразила свое мнение региональный координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU