2019-09-27T15:50:29+03:00
Общество

В Саратове приговор Олегу Тополю оставлен без изменений

Он пытался обжаловать решение марксовского суда
Екатерина Семенова
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В Саратовском областном суде было рассмотрено дело Олега Тополя, бывшего главы Марксовского района.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», 29 апреля Тополь был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Городской суд Маркса приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в сумме 50 млн рублей. Кроме того, на три года ему запретили занимать ряд должностей.

Напомним, речь шла о продаже земельных участков в Марксовском районе в 2013-2014 годах. За это ему предложили взятку в виде части земель. Кроме того, Олег Тополь требовал перечисления в Фонд содействия развитию Марксовского района 30 тыс. рублей. На таких условиях он согласился дать разрешение на ввод нежилого помещения в эксплуатацию.

Осужденный и его защитники подали апелляционные жалобы на решение суда. Однако судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда сочла их доводы несостоятельными. Приговор оставлен без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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