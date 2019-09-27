2019-09-27T15:17:37+03:00
Общество

Саратовцев предупреждают о густом тумане на выходных

Также ночью при прояснении температура опустится до -1 градуса
Ольга Симонова
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В Саратовской области в выходные дни, 28 и 29 сентября, будет небольшой дождь и туман с видимостью 500 метров и менее.

- Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 м/с и порывами до 13 м/с. Температура ночью составит +4…+9 градусов, при прояснении опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +10…+15, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В главке отметили, что во время тумана пешеходам нужно внимательнее смотреть по сторонам при переходе дорог, а водителям снизить скорость и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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