Юного наркомана из Новоузенска отправили на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-27T15:41:26+03:00

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В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор юному наркоману.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 17-летнего ранее судимого парня признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта.

В суде было установлено, что в 2018 году 16-летний юноша собрал на окраине Новоузенска наркотическое средство. Хранил он растение в сарае приятеля, там же обрабатывал для личного употребления.

По оперативной информации сотрудники полиции проверили сарай и застигли юношу в момент приготовления наркотика.

Свою вину парень признал. Он был осужден к полутора годам условно и обязан пройти курс от наркотической зависимости.

ИСТОЧНИК KP.RU