Юного наркомана из Новоузенска отправили на принудительное лечение
В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор юному наркоману.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 17-летнего ранее судимого парня признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта.
В суде было установлено, что в 2018 году 16-летний юноша собрал на окраине Новоузенска наркотическое средство. Хранил он растение в сарае приятеля, там же обрабатывал для личного употребления.
По оперативной информации сотрудники полиции проверили сарай и застигли юношу в момент приготовления наркотика.
Свою вину парень признал. Он был осужден к полутора годам условно и обязан пройти курс от наркотической зависимости.
ИСТОЧНИК KP.RU