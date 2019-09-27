Водитель из Ершова отдал 28 тыс. рублей долга по штрафам

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-27T15:38:02+03:00

Мужчину остановили во время рейда

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В Ершове приставы вместе с дорожной инспекцией остановили во время рейда нарушителя ПДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины возбуждено 32 исполнительных производства, по которым он задолжал около 28 тыс. рублей.

Несмотря на запрет на совершение регистрационных действий, гражданин продолжал не платить, однако после встречи во время рейда он это исправил.

ИСТОЧНИК KP.RU