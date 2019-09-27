На юбилейной марке Китая появился мост Саратов — Энгельс
Марки выпустили к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений
Юбилейные марки
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В Китае выпустили почтовую марку с мостом, соединяющим Саратов и Энгельс.
Как отметил паблик «Саратов Life», она вышла к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений.
Всего в серии две марки: одна с мостом Саратов — Энгельс через Волгу, а вторая — с мостом через реку Янцзы в Чунцине.
В рамках юбилея выйдет также конверт с изображением Великой Китайской стены и собора Василия Блаженного.
ИСТОЧНИК KP.RU