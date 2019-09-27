2019-09-27T15:59:13+03:00
Общество

Вячеслав Володин выгнал подрядчика со стройплощадки в Самойловке

Он возмутился срывом работ и тем, что организация «нахватала объектов» [видео]
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В поселке Самойловка Саратовской области председатель Государственной думы России Вячеслав Володин даже не стал осматривать, как идет отделка школы внутри, — настолько он был недоволен работой подрядчика ООО «Трест 7».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Володина, гораздо важнее до заморозков завершить наружные работы и благоустройство.

Вячеслав Володин обошел здание школы, обсудил с зампредом правительства области Романом Бусаргиным место, где будущий бассейн будет примыкать к зданию школы, осмотрел незакрытые утеплителем фасады и потребовал бросить все силы на завершение наружных работ.

Володин недоволен сроками работ в Самойловке.

При этом он резко обратился к представителю строительной организации.

- Уйди отсюда! Еще на бассейн он собирается, на стройку. Близко его не подпускайте к стройке бассейна. Даже если бы он мне был лучший друг, я б еще строже спросил бы с него, а то взял бы что-нибудь в руки и погнал бы! — Вячеслав Володин прогнал со стройплощадки директора ООО «Трест 7» Алексея Кузнецова.

Он, по словам спикера Госдумы, сильно подвел власти, сорвав сроки ремонта школы здесь, в Самойловке, и строительства бассейна в Романовке. Володин выразил недоумение, зачем подрядчик нахватал объектов, если у него нет сил и средств сделать все в срок.

- И вы его зря защищаете, говорите, потерпите еще месяц. Сейчас начнутся холода, и работы на улице придется останавливать, утеплитель незакрытый придется менять в следующем году, дорожки все провалятся. Но только это все будет за его счет. Он на стройке себе прибыль зарабатывает, миллионов 12 себе в карман положит. А вам надо, чтобы качественно было, — обратился Володин к учителям и директору, который выступает заказчиком строительства.

Володин жестко раскритиковал подрядчика строительства школы в Самойловке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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