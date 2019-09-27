В Саратовской области увеличат выплаты на детей

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-27T16:04:45+03:00

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Сегодня, 27 сентября, на заседании Саратовской областной думы депутаты приняли в двух чтениях законопроект об увеличении выплат на детей.

Сейчас размер ежемесячных выплат составляет 6 495 рублей, а с 1 января 2020 года нуждающиеся семьи будут получать до 9 723 рублей. Это соответствует прожиточному минимуму на детей в 2020 году.

- Вопрос о возможности увеличения размера выплаты с 2021 года будем в любом случае рассматривать вместе с правительством области в следующем году с учетом возможностей областного бюджета и уровня софинансирования из федеральной казны, — отметил председатель комитета по социальной политике Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU