Из-за празднования Дня участкового на Киселева запретили парковаться
Ограничения будут действовать до 17:00
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На улице Киселева в Саратове из-за празднования Дня участкового уполномоченного полиции сегодня, 27 сентября, автомобилистам запретили парковаться и вставать на стоянку.
- Ограничения идут на участке от Горького до Вольской и продлятся до 17:00 этого же дня, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также в администрации отметили, что исключение — экстренные службы, машины, спешащие на выполнение аварийно-технических заданий и транспорт, обеспечивающий проведение мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU