Из-за празднования Дня участкового на Киселева запретили парковаться

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-27T14:22:15+03:00

Ограничения будут действовать до 17:00

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На улице Киселева в Саратове из-за празднования Дня участкового уполномоченного полиции сегодня, 27 сентября, автомобилистам запретили парковаться и вставать на стоянку.

- Ограничения идут на участке от Горького до Вольской и продлятся до 17:00 этого же дня, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также в администрации отметили, что исключение — экстренные службы, машины, спешащие на выполнение аварийно-технических заданий и транспорт, обеспечивающий проведение мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU