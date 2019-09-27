2019-09-27T14:16:09+03:00
Общество

Панков: У Володина жесткие требования к тем, кто реализует проекты для людей

Ольга Симонова
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После встреч в Турках и Романовке председатель Госдумы Вячеслав Володин проверил, как идет реализация его проектов в Самойловке. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Жители отдаленных районов очень ценят, когда что-то делают для их малой Родины. Поэтому сегодня, куда бы не приезжал Володин, его встречали как родного. Вот и в Самойловке — с добрыми словами и искренней благодарностью. Ему всегда рады. И не только потому что его проекты реально меняют жизнь людей к лучшему. Володин искренне интересуется мнением жителей, разговаривает с ними, слушает и слышит. А они, видя этот живой интерес, обо всем ему рассказывают, делятся проблемами, идеями, предложениями. И вот так, в диалоге с людьми, рождаются нужные всем проекты.

О том, что школа в Самойловке десятилетиями ждет ремонта, Володин узнал от жителей во время поездки в район в прошлом году. Спикер нашел средства, и этим летом работы начались. От людей Володин узнал, что и спортом в поселке негде заниматься. А им очень хотелось бы, чтоб и здесь, в отдаленном районе, у мальчишек и девчонок были такие же возможности, как и у тех, кто живет ближе к областном центру. Володин это услышал. И проект по ремонту школы был дополнен строительством спортплощадки. Здесь установят оборудование для занятий воркаутом. Появится футбольное поле. Построят первый для Самойловки бассейн. Люди знают, что Володину можно верить. И с уверенностью строят планы на будущее. На будущее именно здесь, на своей малой Родине.

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Поэтому и к тем, кто берется за реализацию этих проектов, требования жесткие. Никакой имитации процесса допускать нельзя. Нельзя подводить людей. Нельзя обманывать их ожидания. С этим у Володина жестко. Дал слово — держи. Не справляешься, занимайся шабашками, а не реальными проектами для людей, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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