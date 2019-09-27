Молодой саратовец угнал чужой ВАЗ
Машина осталась без присмотра у дома на улице Тульская
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В полицию обратился житель Заводского района Саратова с заявлением об угоне.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный уехал на его ВАЗ-2103, которая осталась без присмотра у дома на Тульской улице.
Стражи порядка обнаружили машину недалеко от места угона и передали владельцу.
Выяснилось, что легковушку забрал 17-летний житель Саратовского района, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU