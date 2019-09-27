2019-09-27T14:25:19+03:00
Происшествия

Молодой саратовец угнал чужой ВАЗ

Машина осталась без присмотра у дома на улице Тульская
Дарья Вострикова
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В полицию обратился житель Заводского района Саратова с заявлением об угоне.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный уехал на его ВАЗ-2103, которая осталась без присмотра у дома на Тульской улице.

Стражи порядка обнаружили машину недалеко от места угона и передали владельцу.

Выяснилось, что легковушку забрал 17-летний житель Саратовского района, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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