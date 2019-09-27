Замглавы Самойловского района оштрафовали за игнорирование народа

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-27T14:03:46+03:00

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Прокуратура Самойловского района выявила нарушение исполнения законодательства о рассмотрении обращений граждан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в июне 2019 года в администрацию Самойловского муниципального района поступило обращение жительницы села Криуша по вопросу оказания помощи в установке колонки для воды.

Администрация письменный ответ на обращение заявителю не направила, за что замглавы Самойловского муниципального района ответил штрафом в 5 тыс. рублей, а сам глава получил представление.

ИСТОЧНИК KP.RU