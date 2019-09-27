Замглавы Самойловского района оштрафовали за игнорирование народа
Местная жительница пожаловалась на колонку
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Прокуратура Самойловского района выявила нарушение исполнения законодательства о рассмотрении обращений граждан.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в июне 2019 года в администрацию Самойловского муниципального района поступило обращение жительницы села Криуша по вопросу оказания помощи в установке колонки для воды.
Администрация письменный ответ на обращение заявителю не направила, за что замглавы Самойловского муниципального района ответил штрафом в 5 тыс. рублей, а сам глава получил представление.
ИСТОЧНИК KP.RU