На объектах больше вас не будет: Володин возмутился срывом срока сдачи школы в Самойловке
В Самойловском районе Саратовской области срывается ввод школы №1. Как ранее сообщала «КП-Саратов», вместо 1 октября школу теперь планируется ввести только в ноябре.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время посещения района сурово раскритиковал подрядную организацию ООО «Трест 7», заявив, что у нее нет необходимой мощности, чтобы завершить работы нормально.
- Ничего личного, но на объекте вас больше не будет. Вы нас здорово подводите, — заявил Володин представителю компании.
На объектах вас больше не будет: Володин остался недоволен работами в Самойловке.
Тот пообещал сделать выводы.
- Выводы я сам сделал: близко чтоб вас не было на таких объектах, — подчеркнул председатель Госдумы.
Володин жестко раскритиковал подрядчика по строительству школы в Самойловке.
Он отметил, что все работы следовало провести при плюсовой температуре, иначе качество будет низким. Он предложил подрядчику сосредоточить усилия на уличных работах, причем круглосуточно, перебросив рабочих с другого объекта. Подрядчик пообещал завершить наружное благоустройство до 15 октября.
Володин призвал местную администрацию следить, что как только наступят минусовые температуры, все работы были выполнены.
- Пусть обижаются только на себя: не надо было хватать столько объектов, — заявил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU