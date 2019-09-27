На объектах больше вас не будет: Володин возмутился срывом срока сдачи школы в Самойловке

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-27T14:46:59+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области срывается ввод школы №1. Как ранее сообщала «КП-Саратов», вместо 1 октября школу теперь планируется ввести только в ноябре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время посещения района сурово раскритиковал подрядную организацию ООО «Трест 7», заявив, что у нее нет необходимой мощности, чтобы завершить работы нормально.

- Ничего личного, но на объекте вас больше не будет. Вы нас здорово подводите, — заявил Володин представителю компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734519" frameborder="0"></iframe> На объектах вас больше не будет: Володин остался недоволен работами в Самойловке.

Тот пообещал сделать выводы.

- Выводы я сам сделал: близко чтоб вас не было на таких объектах, — подчеркнул председатель Госдумы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734517" frameborder="0"></iframe> Володин жестко раскритиковал подрядчика по строительству школы в Самойловке.

Он отметил, что все работы следовало провести при плюсовой температуре, иначе качество будет низким. Он предложил подрядчику сосредоточить усилия на уличных работах, причем круглосуточно, перебросив рабочих с другого объекта. Подрядчик пообещал завершить наружное благоустройство до 15 октября.

Володин призвал местную администрацию следить, что как только наступят минусовые температуры, все работы были выполнены.

- Пусть обижаются только на себя: не надо было хватать столько объектов, — заявил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU