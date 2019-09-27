Организация из Пензы не смогла подкупить строительный контроль из Саратова
В отношении жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, ООО ремонтировало в Никольском районе Пензенской области дорогу.
Принимать новый асфальт приехал строительной контроль из Саратова. Подрядчик 9 июля 2019 года попытался подкупить проверяющих с помощью 50 тыс. рублей. За эти деньги нужно было составить положительный отчет.
Средства у нарушителей закона не взяли, а действия злоумышленника пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, расследование дела набирает ход.
ИСТОЧНИК KP.RU