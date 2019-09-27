Организация из Пензы не смогла подкупить строительный контроль из Саратова

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-27T13:54:46+03:00

Деньги предназначались для приемки дороги без вопросов

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В отношении жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, ООО ремонтировало в Никольском районе Пензенской области дорогу.

Принимать новый асфальт приехал строительной контроль из Саратова. Подрядчик 9 июля 2019 года попытался подкупить проверяющих с помощью 50 тыс. рублей. За эти деньги нужно было составить положительный отчет.

Средства у нарушителей закона не взяли, а действия злоумышленника пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, расследование дела набирает ход.

ИСТОЧНИК KP.RU