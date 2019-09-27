«Вишневая гора» пользуется услугами нелегального вывоза ТКО с незаконной площадки

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-27T13:51:48+03:00

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Инспекционный отдел Регионального оператора Саратовской области провел рейд по предприятиям и организациям Кировского района Саратова. Его результатом стало выявление нарушений территориальной схемы обращения с ТКО со стороны ряда юрлиц, в том числе гостинично-развлекательного комплекса «Вишневая гора».

ООО «УК Гора Вишневая» не обращалось и не оформляло официальный договор на обращение с твердыми коммунальными отходами с Регоператором. Более того, в ходе рейда установлено, что комплекс организовал место накопления отходов (площадку) на муниципальной земле без включения ее в реестр и пользуется услугами нелегальных перевозчиков. Факт нелегального вывоза отходов зафиксирован на видео и будет передан в надзорные органы.

- Региональный оператор в очередной раз напоминает, что в соответствии с законодательством предприятиям и организациям необходимо заключить официальный договор на обращение с ТКО. Наши специалисты проводят профилактическую работу по выявлению нелегальных перевозчиков. Все факты нарушений передаются в надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности. В ситуации с популярным у саратовцев комплексом «Вишневая гора» особенно тревожно. В выходные на их территории образуется не один кубометр мусора, а куда его везут, никому не известно. Такие факты должны пресекаться. Надеюсь, здравый смысл возьмет верх и руководство комплекса оформит эту часть своей деятельности по закону, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор Саратовской области создал исчерпывающие возможности для заключения договоров на обращение с ТКО с индивидуальными предпринимателями и организациями. 100-процентное оформление договоров и своевременная оплата являются обязательным условием для планомерного снижения тарифа для физических и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU