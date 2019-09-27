2019-09-27T12:58:17+03:00
Общество

Панков: Подход Володина заключается в том, чтобы досконально разобраться во всех вопросах

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» на примере строительства бассейна при школе в Романовке рассказал о том, что при реализации проектов, о которых просили жители, председатель Госдумы Вячеслав Володин обращает внимание на каждую деталь.

- В Романовке продолжается строительство плавательного бассейна при школе, о котором год назад Володина просили жители. Тогда у них была открыта новая спортивная площадка, дети активно занимаются спортом, но возможности плавать у них не было. Еще в начале лета Володин заверил людей, что такая возможность у них скоро появится. Строительство начали в июне, сегодня здесь возводят стены, скоро планируют покрывать крышу. За качеством работ следят представители общественности и родители учащихся.

Подход Володина заключается в том, чтобы досконально разобраться во всех вопросах, обратить внимание на каждую деталь. Поэтому и сегодня он выразил беспокойство, что скоро наступят минусовые температуры, а чаша бассейна ещё не закрыта, это грозит срывами срока сдачи объекта, удорожанием строительства. То же самое касается и благоустройства территории, которое еще даже не начиналось, дренажных колодцев, которые должны быть здесь, но о наличии которых не может сказать подрядчик.

Новые сроки, которые Володину назвали строители, — 15 декабря. Его позиция неизменна — объекты, которые строятся для людей, должны возводиться качественно и вовремя. Если к этому времени обещанные работы закончены не будут, доверие к такому подрядчику пропадет окончательно. Но главное, чтобы новый бассейн приносил только положительные эмоции детям и взрослым, а не простаивал из-за того, что те или иные работы были выполнены спустя рукава, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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